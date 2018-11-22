СКА представил проект фасада «СКА-Арены»

Петербургский СКА в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии, на которых представлен концепт фасада новой арены клуба.



«Представляем концепт фасада СКА-Арены – будущего дома команды СКА и стадиона, который по планам примет ЧМ-2023! Это будет не просто стадион – изменится вся прилегающая территория. Помимо арены (где откроется и детская хоккейная школа) там появится целый ряд социальных объектов. Как и «Хоккейный город» в Невском районе, территория вокруг СКА-Арены сможет объединить всех любителей спорта Московского района Петербурга, а наш город получит ещё один спортивный объект мирового уровня, где можно будет проводить самые статусные мероприятия», — указано в «твиттере» команды.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».