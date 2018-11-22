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«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — «сухарь»

«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене оказался сильнее московского «Динамо», игра завершилась со счётом 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли три встречи из последних пяти.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте — Андрей Локтионов точным броском поразил ворота московского «Динамо. На последней минуте Локтионов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота гостей и установив окончательный счёт. Сухой матч оформил 20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Локтионов (Козун, Кронвалль) – 24:45 (5x4), 2:0 – Локтионов (Аверин) – 59:28 (en)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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