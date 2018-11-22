«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — «сухарь»

Ярославский «Локомотив» на домашней арене оказался сильнее московского «Динамо», игра завершилась со счётом 2:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли три встречи из последних пяти.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте — Андрей Локтионов точным броском поразил ворота московского «Динамо. На последней минуте Локтионов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота гостей и установив окончательный счёт. Сухой матч оформил 20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19