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Дубль Скиннера принёс «Баффало» восьмую победу подряд

Дубль Скиннера принёс «Баффало» восьмую победу подряд
Хоккей / НХЛ

«Анахайм Дакс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, на счету которого победная шайба в овертайме и результативная передача. В составе «Эдмонтона» голом отметился Райан Ньюджент-Хопкинс.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома обыграли «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Для хозяев эта победа 8-й кряду.

Победную шайбу в овертайме забросил Джефф Скиннер, оформивший в матче дубль. В составе «Монреаля» двумя результативными передачами отметился Филлип Дано.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Шьяссон) – 48:55 (5x4), 1:1 – Ритчи (Ракелль, Петтерссон) – 59:43 (6x5), 2:1 – Ракелль (Монтур, Гецлаф) – 60:14 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 2
1:0, 0:1, 1:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Миттельштадт (Шири, Маккейб) – 12:39 (5x5), 1:1 – Галлахер (Дано, Кулак) – 38:12 (5x5), 1:2 – Шоу (Шлемко, Дано) – 48:18 (5x4), 2:2 – Скиннер (Богосян, Райнхарт) – 57:34 (5x5), 3:2 – Скиннер (Айкел, Далин) – 63:06 (4x3)
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