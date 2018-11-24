Дубль Скиннера принёс «Баффало» восьмую победу подряд

«Анахайм Дакс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, на счету которого победная шайба в овертайме и результативная передача. В составе «Эдмонтона» голом отметился Райан Ньюджент-Хопкинс.

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома обыграли «Монреаль Канадиенс» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Для хозяев эта победа 8-й кряду.

Победную шайбу в овертайме забросил Джефф Скиннер, оформивший в матче дубль. В составе «Монреаля» двумя результативными передачами отметился Филлип Дано.