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«Миннесота» одержала волевую победу над «Виннипегом»

«Миннесота» одержала волевую победу над «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась со счётом 4:2 в пользу «Уайлд. Решающим в матче стал третий период, в котором хозяева забросили 4 шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Двумя баллами за результативность в составе победителей отметились Нино Нидеррайтер (1+1) и Мэтт Дамба (0+2). Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил 35 бросков из 38.

В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» дома уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил Мэтью Барзал. Двумя результативными передачами в составе «Айлендерс» отметился Валттери Фильппула.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 00:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 2
0:1, 0:1, 4:0
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лайне (Литтл, Майерс) – 16:50 (5x5), 0:2 – Элерс (Перро, Моррисси) – 38:57 (5x4), 1:2 – Нидеррайтер (Пэтерин, Стэлок) – 43:06 (5x5), 2:2 – Фер (Нидеррайтер, Дамба) – 51:47 (5x5), 3:2 – Стаал (Дамба, Гранлунд) – 57:29 (5x5), 4:2 – Паризе (Сперджен, Сутер) – 58:51 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 00:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4
0:1, 1:1, 2:1, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Эберле (Бовиллье) – 07:24 (5x5), 1:1 – Холл – 31:48 (5x5), 1:2 – Ли (Фильппула, Мейфилд) – 34:14 (5x5), 2:2 – Бойл (Коулман, Ватанен) – 42:43 (5x5), 2:3 – Ледди (Фильппула) – 52:45 (5x5), 3:3 – Юханссон (Холл, Батчер) – 59:49 (6x5), 3:4 – Барзал (Нельсон) – 63:40 (3x3)
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