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«Каролина» обыграла «Флориду», Свечников набрал 2 очка

«Каролина» обыграла «Флориду», Свечников набрал 2 очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома оказался сильнее «Флориды Пантерз» — 4:1.

К 49-й минуте хозяева вели со счётом 3:0 – дублем отметился Джордан Мартинук (в обоих случаях ассистентами выступили Лукас Валльмарк и Андрей Свечников), ещё один гол в активе Теуво Терявяйнена. Трой Брауэр одну шайбу отыграл, а точку в матче поставил всё тот же Мартинук, поразивший пустые ворота и оформивший хет-трик.

У второго номера драфта-2018 Свечникова показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17 минут и 16 секунд, проведённых на льду. У Евгения Дадонова «-2» и 4 броска за 19.55. У вернувшегося в состав Богдана Киселевича «-1» и 5 силовых приёмов за 19.08.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 1
1:0, 0:0, 3:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Мартинук (Валльмарк, Свечников) – 19:22 (5x5), 2:0 – Мартинук (Валльмарк, Свечников) – 47:31 (5x5), 3:0 – Терявяйнен (Ахо) – 48:32 (5x4), 3:1 – Брауэр (Мэтисон) – 54:04 (5x5), 4:1 – Мартинук (Валльмарк) – 58:00 (en)
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