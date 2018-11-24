«Каролина» обыграла «Флориду», Свечников набрал 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома оказался сильнее «Флориды Пантерз» — 4:1.



К 49-й минуте хозяева вели со счётом 3:0 – дублем отметился Джордан Мартинук (в обоих случаях ассистентами выступили Лукас Валльмарк и Андрей Свечников), ещё один гол в активе Теуво Терявяйнена. Трой Брауэр одну шайбу отыграл, а точку в матче поставил всё тот же Мартинук, поразивший пустые ворота и оформивший хет-трик.



У второго номера драфта-2018 Свечникова показатель полезности «+3» и 2 броска в створ за 17 минут и 16 секунд, проведённых на льду. У Евгения Дадонова «-2» и 4 броска за 19.55. У вернувшегося в состав Богдана Киселевича «-1» и 5 силовых приёмов за 19.08.