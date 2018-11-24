«Сан-Хосе» разгромил «Ванкувер» благодаря 3 очкам Э. Карлссона

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал разгромную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:0.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Эрик Карлссон, набравший 3 очка (1+2). Также по голу на счету Логана Кутюра, Тимо Майера и Мелькера Карлссона. Голкипер «акул» Аарон Делл отразил все 19 бросков.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин нанёс два броска в створ за 16 минут и 43 секунды, проведённых на льду (3.50 – в большинстве). Антуан Руссель заработал 18 штрафных минут.

«Ванкувер» потерпел восьмое поражение подряд. Канадская команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. «Сан-Хосе» с 28 баллами – четвёртый.