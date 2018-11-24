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«Сан-Хосе» разгромил «Ванкувер» благодаря 3 очкам Э. Карлссона

«Сан-Хосе» разгромил «Ванкувер» благодаря 3 очкам Э. Карлссона
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал разгромную победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:0.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Эрик Карлссон, набравший 3 очка (1+2). Также по голу на счету Логана Кутюра, Тимо Майера и Мелькера Карлссона. Голкипер «акул» Аарон Делл отразил все 19 бросков.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин нанёс два броска в створ за 16 минут и 43 секунды, проведённых на льду (3.50 – в большинстве). Антуан Руссель заработал 18 штрафных минут.

«Ванкувер» потерпел восьмое поражение подряд. Канадская команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. «Сан-Хосе» с 28 баллами – четвёртый.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2018, суббота. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 0
2:0, 0:0, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Кутюр (Карлссон, Лабанк) – 10:54 (5x4), 2:0 – Майер (Торнтон, Бёрнс) – 19:50 (5x4), 3:0 – Карлссон (Торнтон, Лабанк) – 43:43 (5x4), 4:0 – Карлссон (Карлссон, Диллон) – 49:35 (5x5)
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