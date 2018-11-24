Коротаев: раньше освистывал Назарова на фан-секторе московского «Динамо»

Голкипер нижнекамского «Нефтехимика» Фёдор Коротаев рассказал об отношении к главному тренеру клуба Андрею Назарову, когда тот ещё был действующим хоккеистом.



«В 2013 году я входил в фан-сектор бело-голубых вместе, например, с хорошим товарищем Никитой, который сейчас работает в пресс-службе „Динамо“, поддерживал команду.



Андрей Назаров тоже начинал в „Динамо“? Наслышан об этом. Ребята в фан-секторе рассказывали, что Андрей Викторович был самым жёстким хоккеистом бело-голубых, в девяностые его задрафтовали в НХЛ в десятке лучших. Помню, в 2000-е годы он уже в роли тренера приезжал в Лужники с „Трактором“, „Витязем“ и „Северсталью“. Фанаты „Динамо“ его всегда выделяли и тепло встречали. Но когда эти команды забивали, Назарова, уж извините, мы освистывали», — цитирует игрока Russia-Hockey.



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