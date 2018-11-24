Антон Ландер выбыл до следующего года и другие изменения в составах

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте разместила список изменений в составах команд лиги.
«Автомобилист»:
— переведен из клуба МХЛ «Авто» защитник Валитов Даниил
— переведен из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Обидин Андрей
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Гросс Владислав
«Ак Барс»:
— переведен в список травмированных нападающий Ландер Антон (по 15.01.2019)
«Амур»:
— переведен из клуба ВХЛ «Сокол» нападающий Болтанов Артур
«Барыс»:
— дозаявлен в список «Командированные в фарм-клуб «Номад» Крамарь Владимир/Kramar Vladimir (№60, вратарь, Казахстан, 14.04.1993, 179-87, Л)
— переведен из клуба МХЛ «Снежные Барсы» защитник Полохов Кирилл
— переведен из фарм-клуба «Номад» защитник Ибрайбеков Мадияр
— переведен из фарм-клуба «Номад» нападающий Евдокимов Ярослав
— возвращен из фарм-клуба нападающий Гудков Дмитрий
«Витязь»:
— нападающий Принс Шэйн (права) обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию (20.11.2018)
— переведен в список травмированных нападающий Чернов Павел (по 05.12.2018)
«Йокерит»:
— переведен из фарм-клуба нападающий Монто Йоона
«Куньлунь РС»
— переведен в список травмированных защитник Граньяни Марк-Андре (по 10.12.2018)
«Локомотив»:
— переведен из клуба ВХЛ «Лада» нападающий Слепец Кирилл
— переведен из списка травмированных нападающий Красковский Павел
«Металлург»:
— переведен из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Ольшанский Савелий
«Нефтехимик»:
— продлено нахождение в списке травмированных Сергеева Андрея (по 05.12.2018)
«Салават Юлаев»:
— переведен из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Тарасов Даниил
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Кареев Андрей
— продлено нахождение в списке травмированных Солодухина Вячеслава (по 02.12.2018)
«Северсталь»:
— дозаявлен Пестушко Максим/Pestushko Maxim (№98, нападающий, Россия, 09.02.1985, 184-87, Л)
— переведен из клуба МХЛ «Алмаз» защитник Сычушкин Владимир
— переведен из Списка травмированных нападающий Странски Матей
— переведен в клуб ВХЛ «Ижсталь» защитник Хабаров Макар
— переведен в Список травмированных защитник Макаров Александр (по 19.12.2018)
СКА:
— нападающий Весалайнен Кристиан (права) обменян в «Йокерит» на денежную компенсацию (15.11.2018)
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей
— возвращен в клуб МХЛ «СКА-1946» вратарь Хвостов Евгений
— продлено нахождение в Списке травмированных Зуба Артёма (по 01.12.2018)
«Торпедо»:
— переведен в список травмированных нападающий Ураков Кирилл (по 21.12.2018)
— переведен в список травмированных нападающий Варнаков Михаил (по 30.11.2018)
«Трактор»:
— переведен из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей
— переведен из списка травмированных нападающий Щехура Пол
— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 30.11.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Бергстрёма Александра (по 15.12.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Шинина Александра (по 28.11.2018)
«Динамо» Москва:
— отзаявлен нападающий Пестушко Максим (20.11.2018)
— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М нападающий Муранов Иван
— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М нападающий Петрунин Александр
— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М защитник Прибыльский Андрей
ЦСКА:
— возвращен в клуб МХЛ вратарь Скотников Всеволод
Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте разместила список изменений в составах команд лиги.