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Антон Ландер выбыл до следующего года и другие изменения в составах

Антон Ландер выбыл до следующего года и другие изменения в составах
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте разместила список изменений в составах команд лиги.

«Автомобилист»:

— переведен из клуба МХЛ «Авто» защитник Валитов Даниил
— переведен из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Обидин Андрей
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Гросс Владислав

«Ак Барс»:

— переведен в список травмированных нападающий Ландер Антон (по 15.01.2019)

«Амур»:

— переведен из клуба ВХЛ «Сокол» нападающий Болтанов Артур

«Барыс»:

— дозаявлен в список «Командированные в фарм-клуб «Номад» Крамарь Владимир/Kramar Vladimir (№60, вратарь, Казахстан, 14.04.1993, 179-87, Л)
— переведен из клуба МХЛ «Снежные Барсы» защитник Полохов Кирилл
— переведен из фарм-клуба «Номад» защитник Ибрайбеков Мадияр
— переведен из фарм-клуба «Номад» нападающий Евдокимов Ярослав
— возвращен из фарм-клуба нападающий Гудков Дмитрий

«Витязь»:

— нападающий Принс Шэйн (права) обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию (20.11.2018)
— переведен в список травмированных нападающий Чернов Павел (по 05.12.2018)

«Йокерит»:

— переведен из фарм-клуба нападающий Монто Йоона

«Куньлунь РС»
— переведен в список травмированных защитник Граньяни Марк-Андре (по 10.12.2018)

«Локомотив»:

— переведен из клуба ВХЛ «Лада» нападающий Слепец Кирилл
— переведен из списка травмированных нападающий Красковский Павел

«Металлург»:

— переведен из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Ольшанский Савелий

«Нефтехимик»:

— продлено нахождение в списке травмированных Сергеева Андрея (по 05.12.2018)

«Салават Юлаев»:

— переведен из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Тарасов Даниил
— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Кареев Андрей
— продлено нахождение в списке травмированных Солодухина Вячеслава (по 02.12.2018)

«Северсталь»:

— дозаявлен Пестушко Максим/Pestushko Maxim (№98, нападающий, Россия, 09.02.1985, 184-87, Л)
— переведен из клуба МХЛ «Алмаз» защитник Сычушкин Владимир
— переведен из Списка травмированных нападающий Странски Матей
— переведен в клуб ВХЛ «Ижсталь» защитник Хабаров Макар
— переведен в Список травмированных защитник Макаров Александр (по 19.12.2018)

СКА:

— нападающий Весалайнен Кристиан (права) обменян в «Йокерит» на денежную компенсацию (15.11.2018)
— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей
— возвращен в клуб МХЛ «СКА-1946» вратарь Хвостов Евгений
— продлено нахождение в Списке травмированных Зуба Артёма (по 01.12.2018)

«Торпедо»:

— переведен в список травмированных нападающий Ураков Кирилл (по 21.12.2018)
— переведен в список травмированных нападающий Варнаков Михаил (по 30.11.2018)

«Трактор»:

— переведен из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей
— переведен из списка травмированных нападающий Щехура Пол
— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 30.11.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Бергстрёма Александра (по 15.12.2018)
— продлено нахождение в списке травмированных Шинина Александра (по 28.11.2018)

«Динамо» Москва:
— отзаявлен нападающий Пестушко Максим (20.11.2018)
— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М нападающий Муранов Иван
— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М нападающий Петрунин Александр
— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М защитник Прибыльский Андрей

ЦСКА:

— возвращен в клуб МХЛ вратарь Скотников Всеволод

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