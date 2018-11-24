Антон Ландер выбыл до следующего года и другие изменения в составах

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте разместила список изменений в составах команд лиги.



«Автомобилист»:



— переведен из клуба МХЛ «Авто» защитник Валитов Даниил

— переведен из клуба ВХЛ «Горняк» нападающий Обидин Андрей

— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Гросс Владислав



«Ак Барс»:



— переведен в список травмированных нападающий Ландер Антон (по 15.01.2019)



«Амур»:



— переведен из клуба ВХЛ «Сокол» нападающий Болтанов Артур



«Барыс»:



— дозаявлен в список «Командированные в фарм-клуб «Номад» Крамарь Владимир/Kramar Vladimir (№60, вратарь, Казахстан, 14.04.1993, 179-87, Л)

— переведен из клуба МХЛ «Снежные Барсы» защитник Полохов Кирилл

— переведен из фарм-клуба «Номад» защитник Ибрайбеков Мадияр

— переведен из фарм-клуба «Номад» нападающий Евдокимов Ярослав

— возвращен из фарм-клуба нападающий Гудков Дмитрий



«Витязь»:



— нападающий Принс Шэйн (права) обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию (20.11.2018)

— переведен в список травмированных нападающий Чернов Павел (по 05.12.2018)



«Йокерит»:



— переведен из фарм-клуба нападающий Монто Йоона



«Куньлунь РС»

— переведен в список травмированных защитник Граньяни Марк-Андре (по 10.12.2018)



«Локомотив»:



— переведен из клуба ВХЛ «Лада» нападающий Слепец Кирилл

— переведен из списка травмированных нападающий Красковский Павел



«Металлург»:



— переведен из клуба ВХЛ «Зауралье» защитник Ольшанский Савелий



«Нефтехимик»:



— продлено нахождение в списке травмированных Сергеева Андрея (по 05.12.2018)



«Салават Юлаев»:



— переведен из клуба ВХЛ «Торос» вратарь Тарасов Даниил

— возвращен в клуб ВХЛ вратарь Кареев Андрей

— продлено нахождение в списке травмированных Солодухина Вячеслава (по 02.12.2018)



«Северсталь»:



— дозаявлен Пестушко Максим/Pestushko Maxim (№98, нападающий, Россия, 09.02.1985, 184-87, Л)

— переведен из клуба МХЛ «Алмаз» защитник Сычушкин Владимир

— переведен из Списка травмированных нападающий Странски Матей

— переведен в клуб ВХЛ «Ижсталь» защитник Хабаров Макар

— переведен в Список травмированных защитник Макаров Александр (по 19.12.2018)



СКА:



— нападающий Весалайнен Кристиан (права) обменян в «Йокерит» на денежную компенсацию (15.11.2018)

— переведен из клуба ВХЛ «СКА-Нева» вратарь Мельничук Алексей

— возвращен в клуб МХЛ «СКА-1946» вратарь Хвостов Евгений

— продлено нахождение в Списке травмированных Зуба Артёма (по 01.12.2018)



«Торпедо»:



— переведен в список травмированных нападающий Ураков Кирилл (по 21.12.2018)

— переведен в список травмированных нападающий Варнаков Михаил (по 30.11.2018)



«Трактор»:



— переведен из клуба МХЛ «Белые Медведи» вратарь Мыльников Сергей

— переведен из списка травмированных нападающий Щехура Пол

— продлено нахождение в списке травмированных Рясенского Евгения (по 30.11.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Бергстрёма Александра (по 15.12.2018)

— продлено нахождение в списке травмированных Шинина Александра (по 28.11.2018)



«Динамо» Москва:

— отзаявлен нападающий Пестушко Максим (20.11.2018)

— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М нападающий Муранов Иван

— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М нападающий Петрунин Александр

— переведен из клуба МХЛ «МХК «Динамо» М защитник Прибыльский Андрей



ЦСКА:



— возвращен в клуб МХЛ вратарь Скотников Всеволод