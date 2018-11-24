Захаров: братья Костицыны в нынешнем сезоне смогут бороться за Кубок Гагарина

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал тот факт, что в российских клубах белорусские хоккеисты отныне не будут считаться легионерами.



«Теперь забудьте про идею сконцентрировать в „Динамо“ лучших игроков и сделать клуб базой для сборной. Отток игроков из „Динамо“ происходил и в то время, когда белорусы считались в КХЛ легионерами. Сейчас же все сильные хоккеисты постараются найти варианты устройства в более сильных клубах, где можно будет решать более серьезные задачи, а не находиться в подвале турнирной таблицы.



Увидите, тот же Андрей Костицын уже в нынешнем сезоне сможет всерьез бороться за Кубок Гагарина. Да и Сергей тоже. В „Динамо“ же из белорусов останутся игроки, которые не смогли пробиться в серьезные команды КХЛ. И это неплохо. Вместо того чтобы пытаться объединить сборную с „Динамо“, федерация должна концентрировать усилия на том, чтобы в стране было больше сильных спортивных школ", — приводит слова тренера „Беларусь сегодня“.

Легионерский статус белорусов – это абсурд. КХЛ нужна независимость Хоккейная неделя с Дмитрием Ерыкаловым.