Немировски: ключевой момент игры с «Трактором» — три гола в большинстве

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Трактором» (5:3).



«Начали игру хорошо. Забили гол, который не засчитали. Потом соперник перехватил инициативу, забили два гола. Попросил ребят играть чуть побыстрее, что доставило сопернику проблемы. Ключевой момент — большинство, в котором мы забросили три шайбы. Я думаю, это поменяло игру. В третьем периоде тоже играли хорошо, забили очень важный четвёртый гол и довели игру до победы», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы и уступил «Торпедо»

К 25-й минуте подопечные Алексея Тертышного лидировали в счёте благодаря заброшенным шайбам Ника Бэйлена и Райана Стоа. В середине второго периода Алексей Петров получил удаление «5+20» и «Торпедо» воспользовалось шансом — голы забили Энрю Кэлоф и Филип Хольм, оформивший дубль. В третьем периоде соперники обменялись шайбами Кэлофа и Андрея Ерофеева, точку поставил гол Энди Миле.