Билялетдинов: игра с «Автомобилистом» была в какой-то степени принципиальной

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 4:3.



«Очень хорошая игра, в какой-то степени принципиальная. «Автомобилист» — лидер лиги сейчас, и нам было очень интересно сыграть. Обе команды показали хороший, добротный хоккей, я очень рад за свою команду. Ребята сделали всё, что смогли сделать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующем было забито сразу пять голов: у хозяев шайбами отметились Дэн Секстон, Ефим Гуркин и Найджел Доус, в команде гостей точные броски оформили Иржи Секач и Пол Постма. На 50-й минуте «Ак Барс» сравнял счёт благодаря оформившему дубль Секачу. Вскоре казанский клуб вышел вперёд, шайбу забросил Роб Клинкхаммер.

Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» не так хороши, как казалось на старте. Но есть и плюсы, даже у «Сибири» и «Адмирала».