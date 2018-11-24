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КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Слована» Егора Баранова

КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Слована» Егора Баранова
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Слована» Егор Баранов избежал дисквалификации за удаление в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (2:3). В ходе этой игры словацкая команда упустила преимущество в две шайбы.

«На основе представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Слована» Егора Баранова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ», — гласит заявление, размещённое на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Баранова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Слован» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Владимира Орсага набрали 22 очка в 32 матчах регулярного чемпионата. 25 ноября клуб из Братиславы примет на своём льду хоккеистов «Авангарда».

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