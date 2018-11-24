Торгаев: у некоторых игроков «Северстали» дисциплина не на высшем уровне

Исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Павел Торгаев поделился эмоциями после домашнего матча с московским «Динамо» (1:2). Череповецкий клуб потерпел пятое поражение подряд.



«Игра была напряжённой, никто не хотел уступать. Любой команде нужны сейчас очки, тем более нам. К сожалению, у некоторых хоккеистов игровая дисциплина не на высшем уровне. Оставлять команду два раза втроём не имеем права. Такой команде, как «Динамо», с её большинством, давать подобные шансы непозволительно.



Игра новичков? Было приятно видеть у них желание. Но, естественно, сказывается недостаток игровой практики. Для первого матча, наверное, нормально», — цитирует Торгаева пресс-служба череповецкой команды.