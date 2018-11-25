Карнаухов: матчи между ЦСКА и СКА — это выставка КХЛ

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов подвёл итоги домашнего матча со СКА (3:1).

«Нервничал ли перед выходом на матч? Какой хороший вопрос… Во-первых, к матчам такого уровня надо быть готовым психологически. Во-вторых, физически. Матч ЦСКА–СКА — это выставка КХЛ. Две такие серьёзные команды бьются между собой. Всегда в подобных матчах нелегко.

Естественно, когда в первый раз выходишь на такие игры, нужно хорошо их начать — с первых же минут. Не ошибаться, где-то попроще действовать, чтобы почувствовать энергию этого противостояния. Мне кажется, у меня это получилось, поэтому чувствовал себя хорошо.

За счёт чего так легко ЦСКА справлялся с игрой в меньшинстве? Я не думаю, что это было легко. Наверное, это тяжёлая работа — играть в меньшинстве. Она непросто даётся. Возможно, с трибун казалось, что наши спецбригады легко с этим справлялись, но на самом деле против таких команд, как СКА, просто никогда не бывает», — приводят слова Карнаухова «Известия».