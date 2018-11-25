Артемий Панарин продлил безголевую серию до 12 матчей

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) в пользу хозяев.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин снова не смог поразить ворота соперника. Безголевая серия нападающего теперь составляет 12 матчей. Всего на этом отрезке он набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «0».

В матче с «Питтсбургом» российский форвард провёл на льду 18 минуты 56 секунды и нанёс один бросок в створ ворота Кейси Десмита. При этом из последних 18 матчей Панарин не забивал в 17, за исключением игры с «Баффало Сэйбрз», в которой сделал дубль.

Напомним, что следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.