Панарин — о безголевой серии: как забивать? Не дают пасы

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин во время инстаграм-эфира с нападающим «Даллас Старз» Александром Радуловым рассказал о безголевой серии.

«Мы «Торонто» вчера легли. Если честно, только Марнер и Таварес в поряде были. Я ассистентом стал? Так а чё? Не дают пасы. Как забивать? Одному всё сделать? Да нет. Тяжело. Одного обыгрываешь, второй на тебя идёт. Куда это, зачем это? Площадка маленькая, бежать некуда», — сказал Панарин.

Безголевая серия Панарина составляет уже 10 матчей. Всего на этом отрезке он набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «+1». Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.