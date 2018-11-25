Морис — о пентатрике Лайне: удивлён, что этого не произошло раньше

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал игру нападающего Патрика Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (8:4). Патрик пять раз поразил ворота «музыканиов».

«Удивлён. И знаете чем? Тем, что этого не произошло раньше. В тех матчах, когда он делал предыдущие хет-трики, он мог забивать намного больше», — сказал Морис.

20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз — в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона с 19 голами в активе. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за один матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц. У российского нападающего настолько удачным был февраль 2001 года.