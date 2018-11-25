Патрик Лайне повторил достижение Алексея Ковалёва 17-летней давности

«Виннипег Джетс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с крупным счётом 8:4 (2:2, 0:4, 2:2) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард «Виннипега» Патрик Лайне, который забросил пять шайб. 20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона с 19 голами. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц. Для российского нападающего настолько удачным был февраль 2001 года.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Лайне стал третьим игроком с сезона-1997/98, которому удалось забросить пять шайб в одном матче, после Мариана Габорика (в 2007 году) и Юхана Франзена (2011).