Ковальчук не набирает очки в восьми играх подряд и снова заработал минус в «+/-»

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома уступил «Ванкувер Кэнакс» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). «Кэнакс» удалось прервать серию из восьми поражений.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 12 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1». В этом сезоне общая полезность Ковальчука составляет уже «-13», вследствие чего он уступает только Диону Фанёфу («-14») звание худшего игрока «Лос-Анджелеса» по показателю полезности.

В 21 матче этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при среднем игровом времени 18.11. 35-летний нападающий не может набрать баллов на протяжении уже восьми встреч кряду.