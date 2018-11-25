Лайне: никогда не думал о рекордах, перед матчем хотелось забить один гол

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, забросивший пять шайб в выездном матче с «Сент-Луис Блюз» (4:8) прокомментировал удачную игру.



«О рекордах лиги никогда не думал. Перед матчем хотел забить один гол. Лидерство в споре снайперов? Конечно, все хоккеисты хотят забивать как можно больше, и я не исключение. Сегодня вечером получилось забросить пять, но думаю уже о следующем матче.

Если кто-то думает, что это было легко, то это ложное впечатление. Каждый гол в НХЛ даётся с большим трудом, здесь очень нелегко забивать. Это лучшая лига в мире. Конечно, забить пять — это что-то нереальное, но не стоит думать, что это можно сделать играючи», — приводит слова Лайне Winnipeg Sun.

20-летний финн возглавляет список лучших снайперов сезона. В его активе — 19 шайб.