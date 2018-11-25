Ничушкин не забил в 19-й игре подряд и установил антирекорд по времени на льду

«Колорадо Эвеланш» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев. Это четвёртая кряду победа «Эвеланш».

В игре с «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 7 минут 32 секунды (показатель полезности «-1») – худший показатель по игровому времени в сезоне. В третьем периоде он отыграл только две смены. Российский форвард продлил безголевую серию до 19 матчей со старта сезона. На счету Валерия 4 (0+4) очка в 18 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 40 секунд и показателе полезности «0».

23-летний российский нападающий выступал за «Даллас Старз» в течение трёх сезонов (2013–2016), успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в прошлом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов. Летом 2018 года хоккеист вернулся в НХЛ.