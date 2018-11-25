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«Куньлунь» победил «Сочи», Лазушин в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль

«Куньлунь» победил «Сочи», Лазушин в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде проиграл «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Юсси Таполы.

Счёт был открыт на 11-й минуте первого периода, когда Кори Кейн с помощью рикошета от клюшки Юрия Александрова поразил ворота Дмитрия Шикина. На 25-й минуте матча Вилле Лаюнен реализовал большинство и упрочил перевес хозяев. Окончательный счёт установил Брэндон Ип, поразив пустые ворота. Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 31 бросок и в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Кейн (Латта, Ип) – 10:53 (5x5), 2:0 – Лаюнен (Сундстрём, Фонтейн) – 24:30 (5x4), 3:0 – Ип – 59:23 (en)

Команда Сергея Зубова потерпела второе поражение подряд, вновь не сумев забросить ни одной шайбы. В предыдущей игре они проиграли ЦСКА — 0:2.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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