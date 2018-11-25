«Куньлунь» победил «Сочи», Лазушин в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль

Хоккейный клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на выезде проиграл «Куньлунь Ред Стар». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Юсси Таполы.

Счёт был открыт на 11-й минуте первого периода, когда Кори Кейн с помощью рикошета от клюшки Юрия Александрова поразил ворота Дмитрия Шикина. На 25-й минуте матча Вилле Лаюнен реализовал большинство и упрочил перевес хозяев. Окончательный счёт установил Брэндон Ип, поразив пустые ворота. Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 31 бросок и в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль.

Команда Сергея Зубова потерпела второе поражение подряд, вновь не сумев забросить ни одной шайбы. В предыдущей игре они проиграли ЦСКА — 0:2.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.