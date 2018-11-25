Тапола — о 3:0: результат несправедливый, Лазушин был невероятен

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».

«Хорошая игра вратаря, хорошее меньшинство, хороший настрой. У «Сочи» было много шансов забить, но Лазушин был невероятен. В итоге — 3:0. Наверное, результат не вполне справедливый, но когда борешься со всей душой, всякое может произойти», — цитирует Таполу официальный сайт клуба.

Счёт был открыт на 11-й минуте первого периода, когда Кори Кейн с помощью рикошета от клюшки Юрия Александрова поразил ворота Дмитрия Шикина. На 25-й минуте матча Вилле Лаюнен реализовал большинство и упрочил перевес хозяев. Окончательный счёт установил Брэндон Ип, поразив пустые ворота. Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 31 бросок и в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль.