Марченко: возможно, Слепышев научился так бросать у Макдэвида

Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился мнением о победе в матче со СКА (3:1) и великолепном голе форварда Антона Слепышева броском с неудобной руки, стоя на коленях.



«Слепышев всё очень здорово сделал. Передача и выход из зоны были стандартными для всей команды — мы это постоянно наигрываем на тренировках. И Слепышев прекрасно всё исполнил, хотя отметил бы ещё и Ивана Телегина, перед этим выигравшего борьбу.



Рассказывал ли Антон, где научился так бросать? Нет, не рассказывал. Возможно, у Коннора Макдэвида.

Видео гола Слепышева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



ЦСКА одержал шестую победу подряд в матчах со СКА? Не знаю, как это можно объяснить. Мы выходим выигрывать всегда — так настраиваемся на каждый матч, какой бы соперник нам ни противостоял. А победы в играх со СКА стоит, наверное, анализировать отдельно друг от друга», — цитируют игрока «Известия».