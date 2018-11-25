«Локомотив» — «Барыс»: Коновалов займёт место в воротах «железнодорожников»

«Локомотив» и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 25 ноября, начало – в 17:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Салак);
Рафиков – Осипов, Локтионов – Контиола – Козун;
Елесин – Кронвалль, Е. Аверин – Ильенко – Санников;
Черепанов – Кутузов, Юртайкин – Алексеев – Картаев;
Н. Аверин, Каюмов – Красковский – Апальков, Слепец.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн – Климонтов, Старченко – Бойд – Шевченко;
Диц – Орехов, Фрэттин – Валк – Михайлис;
Маклюков – Полохов, Асетов – Сагадеев – Акользин;
Липин – Семёнов, Панюков – Гренц – Петухов.
В предыдущем матче «Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 2:0, а «Барыс» победил «Йокерит» (2:1).
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