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Цулыгин при счёте 6:1 в матче с «Динамо» выпустил на большинство звено Умарка

Цулыгин при счёте 6:1 в матче с «Динамо» выпустил на большинство звено Умарка
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» при счёте 6:1 в концовке встречи выпустил на реализацию большинства первую спецбригаду во главе с Линусом Умарком.

Это вызвало недовольство со стороны соперника. Через несколько секунд Александр Павлович жёстко сфолил на Теэму Хартикайнене, а после окончания матча вратарь минчан Юнас Энрот высказывал претензии скамейке «Салавата» и игрокам уфимцев на рукопожатии.

Звено Умарка провело на льду больше двух минут, не реализовав двойной численный перевес. За это время швед проделал несколько эффектных обводок соперника.

Напомним, что в НХЛ существует негласный закон, когда команда, крупно выигрывая в матче, не выпускает на лёд в концовке своих лидеров для реализации численного большинства.

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