Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» при счёте 6:1 в концовке встречи выпустил на реализацию большинства первую спецбригаду во главе с Линусом Умарком.
Это вызвало недовольство со стороны соперника. Через несколько секунд Александр Павлович жёстко сфолил на Теэму Хартикайнене, а после окончания матча вратарь минчан Юнас Энрот высказывал претензии скамейке «Салавата» и игрокам уфимцев на рукопожатии.
Звено Умарка провело на льду больше двух минут, не реализовав двойной численный перевес. За это время швед проделал несколько эффектных обводок соперника.
Напомним, что в НХЛ существует негласный закон, когда команда, крупно выигрывая в матче, не выпускает на лёд в концовке своих лидеров для реализации численного большинства.
Цулыгин при счёте 6:1 в матче с «Динамо» выпустил на большинство звено Умарка