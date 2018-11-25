Канадец выиграл $ 1 млн благодаря пента-трику Патрика Лайне

Канадец Кристофер Хэйли стал обладателем приза в $ 1 млн благодаря нападающему «Виннипег Джетс» Патрику Лайне. Об этом сообщает сеть продуктовых супермаркетов Sobeys Safeway.



Финский форвард забросил пять шайб в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (8:4). Хэйли получит внушительную сумму на подарочную карту Sobeys Safeway.



20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона с 19 голами.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по количеству хет-триков за один месяц. Для российского нападающего настолько удачным был февраль 2001 года.