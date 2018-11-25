Защитник «Бурана» Кирилл Кольцов заработал 30 минут штрафа за споры с арбитрами

Защитник «Бурана» Кирилл Кольцов получил 30 штрафных минут в матче Высшей хоккейной лиги с «Барсом» (4:3 ОТ).



В концовке 35-летний хоккеист получил 10-минутный штраф за споры с арбитрами по поводу положения «вне игры», а затем был удалён до конца встречи, поскольку продолжил выяснять отношения на повышенных тонах. В этом сезоне ветеран провёл четыре матча в составе фарм-клуба московского «Динамо», в которых отметился результативной передачей при показателе полезности «-2».



Минувший сезон Кольцов начинал в составе «Трактора», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (1+8) очков. После ухода из челябинского клуба Кольцов перебрался в «Спартак» — в 13 матчах «регулярки» забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.



Кольцов дебютировал за «Буран» и отдал результативную передачу