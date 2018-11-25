Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (5:3).
«Игра была равной и обоюдоострой на протяжении половины матча. Знали, что «Барыс» мощно контратакует, прямо с места отбора. Где-то в этом плане мы ошиблись. Наш второй гол был очень важен, он перевернул игру. Третий период удался «Локомотиву» с точки зрения заброшенных шайб. В этом плане ребята сработали хорошо.
Что сказал команде в раздевалке после второго периода? Надо было успокоить ребят. После удаления во втором периоде у нас пошла серия ошибок, а «Барыс» это сразу конвертировал в голы, поэтому пришлось взять тайм-аут.
Была ли мысль сменить вратаря после третьей пропущенной шайбы? Если говорить все мысли, то можно с ума сойти. Оставили, и всё получилось», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.
Квартальнов: серия ошибок «Локомотива» вынудила взять тайм-аут во втором периоде