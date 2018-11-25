Перрон: у Лайне особенный бросок, с ним нужно играть жёстче

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон оценил игру форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне. Финский хоккеист забросил пять шайб в выездной игре с «блюзменами», которая завершилась со счётом 8:4 в пользу канадского клуба.



«У Патрика очень хороший бросок. Он так бросил в касание во время розыгрыша большинства, что никто не понял, как шайба оказалась в воротах. Так мне показалось. У него особенный бросок, с ним нужно играть жёстче. Мы слишком уважительно к нему относились», — приводит слова Перрона официальный сайт НХЛ.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне 20-летний финн провёл 22 матча в регулярном чемпионате, набрав 22 (19+3) очка. В последних четырёх играх Лайне отправил в ворота соперников 11 шайб, благодаря чему возглавил список снайперов НХЛ.