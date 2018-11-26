Крейчи — о травмах «Бостона»: беда не приходит одна, но мы верим в себя

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился мнением о большом числе травмированных в команде. Минимум месяц пропустят лидеры клуба Здено Хара и Патрис Бержерон, в лазарете ещё несколько игроков основного состава.



«У нас выходит из строя всё больше игроков? Беда не приходит одна.



Борьба идёт очень упорная. Но у меня есть ощущение, что мы ещё не сыграли свой лучший матч. Конечно, сейчас нам будет сложнее сделать это из-за травм, но мы верим в команду и считаем, что способны обыграть любого соперника. Никаких оправданий быть не может.



Давление на меня? Я всегда сам оказываю на себя давление», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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