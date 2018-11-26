«Монреаль» выставил Алзнера на драфт отказов, зарплата игрока — $ 4,6 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» выставил на драфт отказов защитника Карла Алзнера, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эрик Энджелс. В течение 24 часов 30-летнего хоккеиста может бесплатно забрать любая команда лиги. Если этого не произойдёт, хоккеист отправится в фарм-клуб в Американской хоккейной лиге.



Зарплата игрока — $ 4,6 млн за сезон, контракт будет действовать ещё четыре года.



В текущем регулярном чемпионате Алзнер принял участие в восьми матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени.



Ранее игрок долгое время играл за «Вашингтон».



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