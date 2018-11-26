Яндач: в сегодняшней игре я многие вещи не понял, нужно смотреть видео

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с «Торпедо» (5:4).



«Я могу сказать, что я в сегодняшней игре, как и мой коллега, много вещей не понял. Надо смотреть видеозаписи. Коротко по игре – мы во многом улучшили свою игру по сравнению с прошлым матчем. Команда намного лучше играла. Просто опять сделали индивидуальные ошибки. Первый гол – плохая смена. Потом два гола в меньшинстве. Посмотрим ещё удаления, например у Дорофеева. Но много не хочу сегодня об этом говорить. Мы рады, что набрали два очка. Хоккей – это игра ошибок.



В первой игре против Казани мне очень не понравился первый период, потом уже была равная игра. Без концентрации после вбрасывания мы там получили гол за восемь минут до конца. А так матч был равным. Мне не понравилась игра против «Нефтехимика», потому что у нас было плохое движение. Но там хорошо, что набрали два очка, а то бывают такие встречи, когда ты хорошо играешь, но не набираешь ни одного очка. А там получилось. Сегодня были плохие моменты, были нервы. В целом же из последних 11 матчей мы выиграли девять. Проиграли только Казани и Петербургу, где, кстати, тоже считаю, что была равная игра», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Металлург» одолел «Торпедо» в результативном матче