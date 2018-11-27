«Коламбус» обыграл «Детройт», Панарин стал 1-й звездой матча, набрав 3 очка

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Детройт Ред Уингз» — 7:5.

В составе «жакетов» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, по голу на счету Буна Дженнера, Артемия Панарина, Джоша Андерсона, Маркуса Нутиваары и Сета Джонса. У хозяев дубль оформил Энтони Манта, по голу в активе Густава Нюквиста, Майка Грина и Денниса Холовски.

Панарин стал первой звездой встречи, добавив к голу две результативные передачи. В этой игре на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.41 на льду. Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 32.

«Коламбус» вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. «Детройт» (23) – 12-й.