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«Коламбус» обыграл «Детройт», Панарин стал 1-й звездой матча, набрав 3 очка

«Коламбус» обыграл «Детройт», Панарин стал 1-й звездой матча, набрав 3 очка
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Детройт Ред Уингз» — 7:5.

В составе «жакетов» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, по голу на счету Буна Дженнера, Артемия Панарина, Джоша Андерсона, Маркуса Нутиваары и Сета Джонса. У хозяев дубль оформил Энтони Манта, по голу в активе Густава Нюквиста, Майка Грина и Денниса Холовски.

Панарин стал первой звездой встречи, добавив к голу две результативные передачи. В этой игре на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 17.41 на льду. Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 32.

«Коламбус» вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков. «Детройт» (23) – 12-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
5 : 7
0:3, 3:2, 2:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дюбуа (Панарин, Аткинсон) – 07:34 (5x5), 0:2 – Андерсон (Дженнер) – 09:51 (5x5), 0:3 – Панарин (Андерсон, Веренски) – 16:04 (5x4), 1:3 – Нюквист (Декайзер, Манта) – 20:44 (5x5), 1:4 – Нутиваара (Мюррей, Хянникяйнен) – 25:02 (5x5), 1:5 – Дженнер (Мюррей, Фолиньо) – 26:40 (5x5), 2:5 – Грин – 28:05 (5x5), 3:5 – Холовски (Нильсен, Ванек) – 37:43 (5x4), 4:5 – Манта (Ларкин, Нильсен) – 40:39 (5x5), 4:6 – Дюбуа (Савар, Панарин) – 43:34 (5x5), 5:6 – Манта (Дейли, Холовски) – 57:48 (5x5), 5:7 – Джонс (Дюбуа) – 58:29 (en)
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