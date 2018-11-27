Патрик Марло – 11-й игрок в истории в НХЛ, проведший 1600 матчей в лиге

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 4:2.

Матч с «Бостоном» (4:2) стал для форварда «Торонто» Патрика Марло 1600-м в регулярных чемпионатах НХЛ. 39-летний канадец стал 11-м игроком в истории, достигнувшим этой отметки.

Рекордсменом лиги является Горди Хоу (1767 матчей), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733). В топ-10 также входят Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мёрфи (1615) и Рэй Бурк (1612). Марло является рекордсменом лиги среди действующих игроков.

При этом Патрик не пропускает матчей начиная с сезона-2009/10. Его серия из 731 матча подряд является восьмой по продолжительности в истории лиги (рекорд принадлежит Дугу Джарвису, 964).