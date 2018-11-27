Пастрняк догнал Лайне в снайперской гонке НХЛ, Овечкин делит третье место

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Майка Бэбкока.

Зачёт лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

В составе «Бостона» дубль сделал Давид Пастрняк, сравнявшийся с нападающим «Виннипег Джетс» Патриком Лайне по количеству заброшенных шайб (19) в нынешнем сезоне НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер (оба по 18 шайб) делят третье место в снайперской гонке. Топ-5 замыкает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт (17 точных бросков).

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».