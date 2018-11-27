Бэбкок — об Ожиганове: гол — это хорошо, но он является элитным распасовщиком

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:2) поделился мнением об игре защитника Игоря Ожиганова, забившего первый гол в лиге.

«Гол – это хорошо для него, но больше всего мне в нём нравится, что он является элитным распасовщиком. Он обладает хорошими габаритами и станет очень хорошим игроком меньшинства. Пока мы его в этой ситуации не задействовали, но думаем, что он справится с этой ролью.

Самое главное при переходе с большого льда на маленький состоит в том, что всё происходит намного быстрее, и ему нужно привыкнуть к этому. А ещё он обладает броском. Он пока этого не показал, но он умеет обращаться с шайбой и не боится это делать. Он может одновременно и хитовать, и играть. Именно этим компонентом он и выделяется среди остальных», – цитирует Бэбкока Maple Leafs Hot Stove.