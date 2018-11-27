Агент Панарина: Артемий доволен ходом сезона, о контракте поговорим в январе

Агент нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию с заключением нового контракта.

«Мы с Артемием будем говорить на эту тему тогда, когда он будет готов к этому. На данный момент он абсолютно доволен тем, как складывается для него сезон. Мы будем говорить о новом контракте во время перерыва в чемпионате — в январе. Новая встреча с генменеджером «Коламбуса»? Я всегда встречаюсь с руководством команд, когда они приезжают в Детройт. У нас получилась хорошая встреча», — цитирует Мильштейна The Columbus Dispatch.

Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Коламбусом» были приостановлены стороной игрока после начала сезона.