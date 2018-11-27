Журналист The Athletic: если Панарин травмируется, «Коламбус» останется ни с чем

Обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн прокомментировал возможное возобновление переговоров между Артемием Панариным и генеральным менеджером «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом.



«Панарин не хотел подписывать долгосрочное соглашение, но Кекяляйнен проявил по отношению к нему уверенность и терпение. Возможно, «Коламбусу» придётся отдать Артемия за фьючерсы — высокие выборы на драфте и молодых многообещающих хоккеистов. В то же время долгое ожидание заключает в себе риск. Если Панарин получит травму, «Коламбус» может не получить вообще никакой компенсации. Впрочем, Артемий очень юркий игрок, его трудно припечатать силовым приёмом.



У «мундиров» есть три варианта. Первый — отдать Панарина в клуб, который может подписать с ним долгосрочное соглашение и который может за счёт этого спасти сезон. «Лос-Анджелес» и «Флорида» первыми приходят в голову. Второй вариант — Панарина может купить стареющий клуб, который продолжает сохранять надежды на Кубок Стэнли. Третий вариант заключается в том, что есть надежда, что Панарин согласится на предложение «Блю Джекетс», примерно $ 10 млн на восемь лет», — отметил Порцлайн.

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