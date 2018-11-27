«Северсталь» внесла Дениса Куляша и Александра Бумагина в список отказов

«Северсталь» поместила защитника Дениса Куляша и форварда Александра Бумагина в список отказов, информирует официальный сайт клуба. В течение ближайших 24 часов их может забрать любой клуб КХЛ. Если этого не произойдёт, то оба игрока будут переведены в фарм-клуб команды.

В нынешнем сезоне 35-летний Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности "-3". В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 16 минут 25 секунд.

Бумагин принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативных передачи при аналогичном показателе полезности. Единственную шайбу в сезоне Александр забросил 20 сентября. Среднее игровое время 31-летнего форварда составляет 13.10.