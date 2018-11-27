«Спартак» пригласил на игру с ЦСКА футболиста Никиту Баженова

В ходе ближайшей домашней серии «Спартак» встретится с «Северсталью» (29 ноября), ЦСКА (1 декабря), рижским «Динамо» (3 декабря) и «Йокеритом» (5 декабря). На игру с ЦСКА, которая состоится на «ЦСКА Арене», красно-белые в качестве почётного гостя пригласили известного в прошлом футболиста Никиту Баженова.

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Гол Баженова в 2008 году в ворота «армейского» клуба позволил московскому «Спартаку» прервать многолетнюю серию неудач в матчах с ЦСКА. В хоккейном «Спартаке» надеются, что Никита и на этот раз принесёт команде удачу.

Вторую половину домашней серии — игры с «Динамо» (3 декабря) и «Йокеритом (5 декабря) — «Спартак» проведёт в ближайшем Подмосковье на «Арене Мытищи». Ради удобства болельщиков «Спартак» передвинул начало этих матчей на 20:00, а также организует бесплатные шаттлы от метро «Медведково».