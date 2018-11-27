Лайне: когда у меня идёт игра, не меняю одежду — это очевидно

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне рассказал, каким игровым приметам он следует перед матчами.



«Я хожу в одном костюме, ничего не меняю в одежде, когда игра у меня идёт. Если всё хорошо, я не меняю костюм, хожу в одном и том же, чтобы повторить то, что получилось. Если я забиваю, но команда проигрывает, тогда я переодеваюсь. Это очевидно. Но если я забиваю и команда выигрывает, всё хорошо.



Рекорд Селянне по шайбам за один месяц (16 голов)? Пусть он у него останется. Хотя у него столько рекордов, что хотя бы один стоит побить. А вы не знаете, сколько матчей нам осталось сыграть в этом месяце? Два? Хорошо. Значит надо забить пять за две игры. Нормально. Я этого не знал, но интересно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Финский гений. Лайне вошёл в историю, став вровень с Фёдоровым и Лемье Это было незабываемо.