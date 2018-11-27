Светлов: спасибо руководству «Адмирала», что вернули в состав Дьякова

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги встречи с ХК «Сочи» (4:2).



«Мы довольны игрой, она была интересная, быстрая, напряжённая. Были удаления у обеих команд, поиграли в большинстве и меньшинстве. Третий период был немного валидольный, но мне понравилась самоотдача ребят, борьба до конца. За счёт того, что проявили характер, особенно выстояли в конце и победили. Довольны игрой, победой и результатом.



Я уже много раз озвучивал, у нас сейчас была домашняя серия, было три дня до Минска, три дня до этой игры. Мы немного отдохнули, и уже сегодня мы всю игру, все три периода держали один темп, хорошо сражались и играли. Благодарен клубу, что вернули в состав Кирилла Дьякова, Степан Захарчук после 15-матчевого наказания вернулся в состав. Это позволяет нам играть в четыре пары защитников, это большое подспорье, потому что можно передохнуть, и паузы побольше, не такая большая нагрузка. Это приносит плоды в том плане, что ребята, не имея большой усталости, делают меньше ошибок. Это тоже важно», — цитирует тренера официальный сайт «Сочи».