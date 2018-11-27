Шаттенкирк: в «Рейнджерс» нет звёзд первой величины, но есть хорошие игроки

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк рассказал об игре команды в текущем сезоне.



«Сейчас я чувствую, что нахожусь очень близко к тому, чтобы показать лучший хоккей в карьере. В обороне я быстрее читаю игру, стал лучше кататься. В этом плане произошли изменения. Я верю в себя, верю, что за счёт катания могу успеть в любое место, и мне не надо волноваться, что меня обыграют. Я могу играть агрессивнее. А современный хоккей требует этого. Игроки стали намного быстрее, они быстрее разгоняются. В последних играх у меня стали появляться моменты в атаке. Сомневаться в себе начинаешь, когда их нет. Мы стали лучше играть в большинстве. А когда такое происходит, очки обязательно придут.



Сезон только начался. В тренировочном лагере и в самом начале чемпионата мы говорили, что будем ответственно работать. Так мы и делали. У нас достаточно мастерства. Мне кажется, что не все это понимают. Да, у нас нет звёзд первой величины, но много хороших игроков, которые готовы доставить массу неприятностей любому сопернику», — цитирует игрока официальный сайт лиги.