Торгаев: посадил Вовченко, потому что он должен быть лидером, но не является им

Исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Павел Торгаев подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:5).



«Этот матч в очередной раз доказал, что нужно играть с первой и до последней минуты.



К сожалению, у нас центральный нападающий получил травму и нам пришлось перейти на игру в три звена. Не удалось в полной мере нам доиграть до конца с таким желанием, которое было в начале матча. Откровенно разочаровало полное безволие некоторых игроков. Будем разбираться, делать кое-какие коррективы.



Почему на лавку присел лидер команды Вовченко? Вы правильно сказали, он должен быть лидером, но сейчас им не является. Как бороться с безволием лидеров? Будут сидеть на лавке», — приводит слова Торгаева официальный сайт «Северстали».