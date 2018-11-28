Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 0:3) в пользу гостей. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Сенаторз» забросили три шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оттавы» Брэди Ткачук, набравший 3 (2+1) очка. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Мэтт Дюшейн. Голкипер гостей Майк Маккенна отразил 30 бросков из 33.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 11 секунд, заблокировал 5 бросков, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Для «Баффало» эта победа стала 10-й кряду. Голом в овертайме отметился Джефф Скиннер.