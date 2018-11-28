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Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Оттавой»

Две передачи Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Оттавой»
Хоккей / НХЛ

«Оттава Сенаторз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 0:3) в пользу гостей. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Сенаторз» забросили три шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оттавы» Брэди Ткачук, набравший 3 (2+1) очка. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Мэтт Дюшейн. Голкипер гостей Майк Маккенна отразил 30 бросков из 33.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 11 секунд, заблокировал 5 бросков, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Для «Баффало» эта победа стала 10-й кряду. Голом в овертайме отметился Джефф Скиннер.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 4
1:1, 2:0, 0:3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Конечны (Жиру, Проворов) – 04:23 (5x5), 1:1 – Шабо (Стоун, Ткачук) – 05:51 (5x5), 2:1 – Ворачек (Проворов, Лотон) – 23:22 (6x5), 3:1 – Гудас (Лотон, Линдблом) – 26:00 (5x5), 3:2 – Ткачук (Стоун, Уайт) – 51:32 (5x5), 3:3 – Ткачук (Шабо, Уайт) – 53:26 (5x5), 3:4 – Дюшейн – 57:01 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 2
0:0, 1:0, 1:2, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Ристолайнен (Томпсон, Окпосо) – 34:42 (5x5), 2:0 – Больё (Райнхарт, Нельсон) – 44:14 (5x5), 2:1 – Павелски (Бёрнс, Майер) – 51:29 (4x4), 2:2 – Павелски (Кутюр, Лабанк) – 56:42 (5x4), 3:2 – Скиннер – 61:41 (3x3)
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