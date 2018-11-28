Ковальчук: трудно ли забивать, если не играешь? Вы сами ответили на свой вопрос

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал снижение своей результативности после прихода в команду нового главного тренера Уилли Дежардена.



«Трудно ли попасть в игровой ритм и начать забивать, если ты сидишь на скамейке? Думаю, что вы сами ответили на свой вопрос», — приводит слова Ковальчука The Athletic.



Российский форвард набрал 14 очков в первых 14 матчах сезона. В первом матче после прихода Дежардена (6 ноября с «Анахайм Дакс») Илья набрал 3 (1+2) балла, но после этого в 10 встречах подряд не смог набрать ни одного очка. В двух последних матчах его игровое время составило менее 10 минут. В 24 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при показателе полезности «-13».