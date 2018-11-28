«Ак Барс» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Ак Барс» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в Казани сегодня, 28 ноября, начало – в 19:00 мск.
Ранее стало известно, что матч по причине ротации пропустит защитник казанского клуба Пол Постма.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Яруллин – Марков, Секач – Азеведу – Зарипов;
Батыршин – Абросимов, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Манухов – Лямкин, Глухов – Попов – Галиев;
Ткачёв – Свитов – Клинкхаммер, Кара.
«Торпедо»:
Тихомиров (Костин);
Хольм – Боди, Парши – Мили – Жафяров;
Баранцев – Сергиенко, Саболич – Галузин – Кэлоф;
Волченков – Коробов, Шенфельд — Макаренко – Веряев;
Родионычев, Смолин – Сёмин – Сетдиков, Марковин.
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