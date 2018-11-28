«Динамо» М – «Слован»: Иван Игумнов заменил травмированного Микса Индрашиса

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Слованом», который состоится сегодня, 28 ноября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.

В составе команды Владимира Крикунова по сравнению с предыдущим матчем с «Йокеритом» (2:0) произошла всего одна замена – место травмированного Микса Индрашиса во втором звене занял Иван Игумнов.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;

Миронов – Хиетанен, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Зайцев – Пепеляев, Муранов – Ефремов – Бабенко.

«Слован»:

Штепанек (Чилиак);

Серсен – Яношик, Червены – Таффе – Ржепик;

Клок – Грман, Лунтер – Сукель– Лампер;

Месарош – Шварны, Лишка – Бэйли – Еглич;

Бачик, Грнка – Чипчура – Слобода, Баранов.