«Динамо» М – «Слован»: Иван Игумнов заменил травмированного Микса Индрашиса

Стали известны составы на матч между московским «Динамо» и «Слованом», который состоится сегодня, 28 ноября, в ДС «Мегаспорт», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск.
В составе команды Владимира Крикунова по сравнению с предыдущим матчем с «Йокеритом» (2:0) произошла всего одна замена – место травмированного Микса Индрашиса во втором звене занял Иван Игумнов.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Алексеев;
Миронов – Хиетанен, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Койвисто – Меньшиков, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Зайцев – Пепеляев, Муранов – Ефремов – Бабенко.
«Слован»:
Штепанек (Чилиак);
Серсен – Яношик, Червены – Таффе – Ржепик;
Клок – Грман, Лунтер – Сукель– Лампер;
Месарош – Шварны, Лишка – Бэйли – Еглич;
Бачик, Грнка – Чипчура – Слобода, Баранов.