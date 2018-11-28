«Витязь» — СКА: Павел Дацюк заработал первое удаление с января 2018 года

Нападающий СКА Павел Дацюк получил двухминутное удаление в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем».



40-летний форвард заработал штраф за подножку на восьмой минуте встречи. Питерские «армейцы» отбились в меньшинстве, а затем организовали голевую атаку, которую точным броском увенчал Виктор Тихонов. Дацюк заработал первое удаление в нынешнем сезоне, ветеран не садился в штрафной бокс с 18 января 2018 года.



В нынешнем сезоне Дацюк провёл 27 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 17 голевых передач. По ходу регулярного чемпионата опытный хоккеист, заработавший показатель полезности «+10», лишился капитанской нашивки.

Видео удаления Дацюка можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.